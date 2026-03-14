Gustavo Cerati fue el último en subir al escenario, cerrando el concierto con una de las presentaciones más aclamadas de la noche.

Jely no dudó en elogiar la presentación: “No te apunté nada. Fue en absoluto control. En un momento cerré los ojos y sentí que estaba en un concierto”.

Cachín también resaltó el impacto de la imitación. “Me transporté a un concierto de Cerati. Es espeluznantemente igual al original”, comentó, impresionado por la similitud vocal y la presencia escénica.

Ricardo, por su parte, explicó lo exigente que resulta esta etapa del programa. “A estas alturas de la competencia los participantes están cansados, hay mucha presión y el reto del espejo puede hacer que exploten o se estanquen”, señaló. Sin embargo, en este caso ocurrió lo contrario: “Tú despegaste como un cohete”. Incluso comparó su actuación con un ejercicio de alto riesgo: “Lo que acabas de hacer es como un malabarismo sobre una cuerda floja”, añadieron, destacando la precisión con la que logró encajar la canción dentro de la pista pregrabada.

Como único consejo para perfeccionar la interpretación, le pidieron trabajar la actitud del personaje. “Necesito un poquito más de arrogancia en el escenario y un poquito menos de humildad”, concluyó Ricardo.

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