Gustavo Cerati logró sumergir al público en esa estética casi hipnótica que caracteriza al exlíder de Soda Stereo. Su interpretación no solo fue vocal, sino también emocional.

Uno de los comentarios más contundentes fue que, a nivel general, la performance rozó la perfección. Incluso uno de los jueces confesó no encontrar fallas evidentes en su ejecución musical. Sin embargo, la crítica técnica no estuvo ausente: señalaron que los “gallitos” y el engolamiento vocal estuvieron un poco excedidos esta vez, como si el cantante se hubiera regodeado en recursos que ya domina.

En el plano actoral, el crecimiento fue evidente. El aplauso del público potenció su presencia escénica y lo hizo expandirse con mayor seguridad. No obstante, le recomendaron mantener esa intensidad incluso cuando no tenga la energía del aplauso inmediato, pues ese es el verdadero reto del intérprete: sostener la emoción por convicción y no solo por estímulo externo.

