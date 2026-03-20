Yo Soy conciertos 2026: ¡Gustavo Cerati abrió la semifinal con una presentación sólida!
Una presentación que combinó técnica, actitud y madurez artística.
La semifinal arrancó con fuerza con la presentación de Gustavo Cerati, quien interpretó “Cuando pase el temblor” mostrando una versión más madura del personaje.
Desde el inicio, el jurado percibió su evolución. “Debes cuidar ese instrumento que es tu voz”, le dijo Cachín, reconociendo el esfuerzo detrás de su crecimiento. Jely también destacó el momento que vive: “Se vienen muchas cosas buenas para ti, lo gocé”, señalando la conexión lograda en escena.
Por su parte, Ricardo resaltó un cambio clave en su interpretación: “Está apareciendo esa arrogancia saludable que tenía Cerati”, aunque indicó que aún convive con su propia naturaleza más humilde. Además, mencionó que el timbre estuvo un poco más oscuro, aportando un matiz distinto a la presentación.
Con esta actuación, el participante dejó claro que sigue evolucionando en una etapa decisiva.
