En medio de la emoción por el cierre de temporada de Yo Soy, Franco Cabrera sorprendió al público con un anuncio importante: el regreso de Yo Soy: Grandes batallas.

Antes de revelar la eliminación de la noche, Cabrera tomó la palabra para adelantar lo que vendrá tras la gran final del programa. “Estamos a puertas de llegar al final de esta temporada… pero muchos se preguntarán qué viene después”, comentó.

La respuesta llegó de inmediato: una nueva etapa del formato que reunirá a los imitadores más destacados. “Terminada la tercera temporada de Yo Soy, vuelve para el deleite del público peruano un programa que cautivó noche a noche a toda la familia del Perú: vuelve Yo Soy, Grandes batallas”, anunció.

A diferencia del formato regular, esta temporada tendrá reglas más exigentes. “Será una temporada sin casting y sin segundas oportunidades. Cada enfrentamiento será una verdadera prueba, sin excusas y sin margen de error”.

La nueva etapa comenzará este lunes 23 de marzo a las 9 de la noche, prometiendo duelos intensos y momentos memorables para los seguidores del programa.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

