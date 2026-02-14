En la noche de eliminación de Yo Soy, la imitadora de Gloria Estefan fue la quinta en presentarse y eligió el tema con el que convenció en su audición. “Esa fue la canción con la que nos convenciste y la razón principal por la que estás en este escenario”, le recordó Jely, quien además señaló que necesita “más cuerpo en los graves” y mayor calidez ligada al “flow cubano” de la artista.

Cachín fue claro: “Este es el nivel de imitación que necesitamos en esta etapa”. Ricardo, por su parte, advirtió que el inicio a capela expone más: “El temblor de voz distrae y el timbre es muy bueno, pero inconstante”. También resaltó que no arriesgara con un agudo: “Fue astuto, no se notó”.

La energía al desplazarse por el escenario y su interpretación dejaron sensaciones divididas en una gala decisiva.

