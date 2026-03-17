El imitador de Frank Sinatra se presentó junto al refuerzo del imitador de Juan Gabriel, logrando una de las actuaciones más emotivas de la noche.

El jurado no ocultó su impacto, asegurando que la presentación fue tan especial que parecía “una película surrealista”. La conexión emocional lograda en escena generó una atmósfera única que conmovió profundamente.

La interpretación destacó no solo por lo vocal, sino también por la sensibilidad y la construcción escénica, logrando que cada momento se sintiera cargado de emoción.

El resultado fue una performance que tocó fibras, dejando al jurado en shock y con el “corazón inflado” tras la presentación.

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