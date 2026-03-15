La tensión se apoderó del escenario durante sentencia, donde el jurado debía decidir quiénes avanzarían a la esperada semana final y quiénes enfrentarían la noche de eliminación.

El primer anuncio dejó claro que no sería una decisión sencilla. Ivy Queen fue la primera en ser enviada a sentencia, mientras que Gustavo Cerati logró asegurar su lugar en la semana final. La tensión aumentó cuando también fueron enviados a sentencia Rubén Blades y David Bisbal.

El momento decisivo llegó cuando el jurado debía escoger entre dos competidores fuertes: Frank Sinatra y Steven Tyler. La decisión fue descrita como “muy reñida”, ya que ambos habían mostrado presentaciones sólidas durante la gala.

Finalmente, el elegido fue Frank Sinatra, quien se sumó a Gustavo Cerati en la semana final de la competencia. Por su parte, Ivy Queen, Rubén Blades, Steven Tyler y David Bisbal deberán enfrentar la noche de eliminación. Con la final cada vez más cerca, la competencia entra en su etapa más intensa.

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