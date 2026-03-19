Tras una votación que triplicó la participación respecto a la primera ronda, Frank Sinatra y Eddie Vedder quedaron en el último lugar, separados por apenas un 3% de diferencia.

Ante este escenario, ambos regresaron al escenario para una presentación decisiva que definiría quién continuaba en competencia. La presión fue evidente, pero también el nivel de ambos participantes, quienes lo dieron todo en su última interpretación.

Finalmente, el veredicto fue claro: Frank Sinatra logró imponerse y asegurar su lugar en la siguiente ronda, mientras que Eddie Vedder se convirtió en el eliminado de la noche, ocupando el sexto lugar de la competencia.

“Fue una definición muy ajustada”, se destacó durante la gala, dejando claro que cada voto cuenta en esta etapa.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!