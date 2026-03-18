Yo Soy conciertos 2026: ¡Frank Sinatra deslumbró en la semana final con una noche inolvidable!
Una presentación que combinó elegancia, puesta en escena y una interpretación sólida.
El sexto en presentarse fue Frank Sinatra, quien ofreció una de las actuaciones más completas de la noche. Con una puesta en escena que incluyó bailarinas, plumas y una estética clásica, logró transportar al público a la época dorada del artista.
El jurado no tardó en reaccionar. Cachín destacó el impacto del show: “Gracias por el espectáculo, me sentí en Nueva York viendo al verdadero Frank Sinatra”, resaltando la atmósfera lograda en el escenario. Por su parte, Deyvis Orosco fue directo al calificar la presentación: “Nos están regalando una noche increíble. Ha sido una presentación impecable”.
La combinación de interpretación, elegancia y producción escénica consolidó una gala de alto nivel para el imitador, quien continúa posicionándose como uno de los competidores más sólidos en esta etapa decisiva.
