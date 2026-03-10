Frank Sinatra volvió al escenario con una interpretación de “Strangers in the Night” que dejó buenas sensaciones en el jurado, aunque también algunos comentarios sobre aspectos a mejorar.

Cachín no dudó en elogiar el trabajo del participante y aseguró que lo ve como uno de los favoritos. “Deberías estar en la final”, afirmó. Además, destacó la similitud vocal: “Cuando empiezas a cantar parece que le hubieran puesto un efecto, es una voz tan parecida, tan metálica, tan antigua”.

Jely también valoró el crecimiento escénico del imitador. “La conexión con la mirada está muy bien, el balance del cuerpo también. Sientes la música con el cuerpo, incluso en los momentos instrumentales”, señaló. Asimismo, agregó que el timbre “ha adquirido madurez” y que lo nota cada vez más cómodo sobre el escenario.

Sin embargo, Ricardo comparó esta presentación con la anterior y explicó que sintió una pequeña regresión en el aspecto interpretativo. “Hoy me gustó más la presentación anterior. Sentí que volvimos un poco al Frank Sinatra más plano”, comentó. Según el jurado, en los momentos sin canto faltó intención escénica. A pesar de ello, destacó que el imitador ya demostró que puede lograrlo. “No me preocupa tanto, porque ya lo hiciste antes. Es cuestión de recuperar eso y no olvidarlo”.

