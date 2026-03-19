El segundo en presentarse fue Frank Sinatra, quien reafirmó su evolución con una actuación sólida y segura.

El jurado coincidió en el crecimiento integral del participante. Cachín destacó que “ya no es solo la voz, ahora es el cuerpo completo que vive la música”, mientras Jely resaltó que “la música, la gesticulación y el ritmo están en su cuerpo, se nota la pasión”.

Por su parte, Ricardo Morán recordó sus primeras presentaciones y marcó el contraste: “la primera vez hubo problemas, pero esta vez entraste muy bien, sin errores”. Además, subrayó que el cambio es evidente: “ahora estás más relajado y lo hiciste impecable”.

La presentación dejó en claro que el imitador ha alcanzado un nivel de confianza que potencia su interpretación.

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