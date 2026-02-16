El imitador de Frank Sinatra asumió uno de los clásicos más exigentes del repertorio mundial, “My Way”, y entregó una presentación elegante y vocalmente sólida.

El inicio mostró algo de nerviosismo, intentando sostener el gesto y la actitud del personaje. Sin embargo, a medida que avanzó la canción y sintió el calor del público, ganó confianza y se empoderó en el escenario. El resultado fue una interpretación segura, con un timbre muy similar al original y un manejo técnico destacado.

Como punto a trabajar, se sugirió profundizar en la madurez emocional y el peso interpretativo de la letra, así como reforzar el componente actoral: esa actitud de crooner experimentado, con la seguridad y el aura de un cantante que domina escenarios como Las Vegas.

El balance fue claro: gran nivel vocal, elegancia natural y una imitación muy bien construida. Si incorpora mayor carácter escénico al estilo “gangster” clásico del personaje, puede alcanzar un nivel aún más alto.

