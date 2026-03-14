El segundo día del reto del espejo comenzó con una presentación que dejó al jurado sin dudas. Frank Sinatra abrió la jornada con “That’s Life”, replicando cada gesto, movimiento y detalle del video original.

Desde el primer momento, el jurado destacó la precisión de la imitación. Cachín fue el primero en reaccionar: “Fue alucinante de principio a fin. Lo que veíamos en la pantalla y lo que estaba pasando en vivo era idéntico. Es de lo mejor que he visto hasta ahora”. Jely también resaltó el nivel de detalle del trabajo: “Es un ejemplo del trabajo minucioso. No abandonaste el personaje en ningún momento, fue impecable”. Por su parte, Ricardo recordó el proceso del participante dentro de la competencia. “Venía con un déficit en lo actoral, eso es algo que tendrás que seguir trabajando para que los movimientos sean más orgánicos y no robóticos”, comentó.

Sin embargo, también reconoció la evolución del imitador: “Después de eso, todo fue un clon exacto del video de referencia. Es uno de los mejores ejemplos que hemos tenido en el reto del espejo”.

El momento terminó con un gesto especial. Antes de cerrar las devoluciones, Jely aprovechó para dedicar unas palabras al participante: “Y antes de terminar, queremos desearle un feliz cumpleaños a Álvaro”.

Un inicio de jornada que dejó la vara muy alta para el resto de competidores.

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