La semifinal de estuvo marcada por la emoción con la presentación de Marciano Cantero, quien interpretó “Tu cárcel” con una conexión especial.

Desde el inicio, el jurado destacó su entrega. “La apertura y la energía con la que cantaste fue muy hermosa”, comentó Jely, resaltando que, pese al cansancio, “lo estás dando todo y cada presentación es más increíble”.

Cachín también valoró su desempeño: “Entregaste tu corazón al 100% y el público te lo devuelve con aplausos”, reconociendo que es uno de los más ovacionados de la noche.

Ricardo puso énfasis en un dato clave: “Eres el participante más joven en llegar a esta etapa en 14 años del programa”, y destacó su madurez en escena. “Entraste calmado, conectado con la letra y la emoción”, añadió, enviándole además un mensaje directo: “No escuches a la gente mala en redes, escucha a tu familia y a quienes te quieren”.

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