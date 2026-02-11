Yo Soy conciertos 2026: El jurado pide más diva y carácter en la presentación de Rocío Jurado
Rocío Jurado mostró potencia vocal, pero el jurado coincidió en que faltó carácter español y mayor imponencia escénica.
La ronda de conciertos continuó con la presentación de Rocío Jurado, quien interpretó “Como una ola” en una gala cargada de expectativa. Aunque mostró potencia y un vibrato trabajado, el jurado coincidió en que aún falta consolidar el personaje.
Cachín destacó que “tienes todo para ser una Rocío Jurado buenísima”, pero señaló que no escuchó una versión española: “No habían S, Z, C”. Además, la invitó a sentirse más diva para encarnar a la artista.
Jely fue clara al afirmar que “hay cosas por trabajar con urgencia”. Reconoció que es cautivadora, pero pidió “más melodrama, más diva”, y le sugirió plantarse mejor en el escenario para proyectar mayor fuerza.
Ricardo apuntó a la presencia escénica: “Siento que te ha comido un poco el escenario”. También observó que oscurece demasiado la voz por momentos y que debe controlar el vibrato. La gala dejó un mensaje claro: tiene herramientas vocales, pero necesita imponencia, elegancia y carácter para convertirse en una verdadera Rocío Jurado.
