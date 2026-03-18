El quinto en presentarse fue Liam Gallagher, quien transformó el escenario en un auténtico concierto de rock. Desde el inicio, su actitud y energía marcaron la diferencia en una noche clave.

Jely destacó su conexión con la canción: “Se te ve muy feliz cantando y con una energía muy bonita”, señalando que hasta ese momento “se ha sentido como en un festival de rock”.

Cachín, por su parte, no dudó en alentar al público: “Apoyen a Liam Gallagher”, reconociendo la fuerza de su presentación.

Mientras tanto, Deyvis Orosco resaltó el nivel de la competencia: “Están dándolo absolutamente todo”, recordando que cada presentación es decisiva y que el público debe “pensar bien al momento de votar”.

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