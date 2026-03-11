Ivy Queen protagonizó uno de los momentos más intensos de la gala con una presentación llena de energía, carácter y dominio del escenario.

Desde los primeros versos quedó claro que la artista había llegado decidida a imponerse. Su interpretación hizo vibrar al público y también al jurado, que no dudó en destacar el magnetismo que proyectó durante toda la actuación.

Jely fue la primera en reaccionar y confesó que ni siquiera tuvo tiempo de tomar notas. “No apunté nada porque la emoción de la presentación me atrapó. Lo que pasa en el escenario contigo es alucinante. Te empoderas y el magnetismo que tienes es de locos”, comentó.

Cachín también quedó sorprendido por la intensidad del número. “Nada te detiene. Esta canción es dificilísima y uno cree que no vas a llegar… pero parece que tienes tres pulmones. Revientas el escenario”, señaló entre risas.

Por su parte, Ricardo resaltó el cambio que ha logrado dentro del programa. “La transformación de tu temple es impresionante. Quien te ve fuera del escenario no te reconoce cuando te conviertes en Ivy Queen”, explicó.

