La primera ronda de conciertos de la tercera temporada de Yo Soy arrancó y los siguientes en presentarse fueron el Dúo Dinámico, quienes interpretaron “¿Qué misterio hay en tus ojos?”. La puesta en escena fue correcta y cuidada, pero el jurado coincidió en que pueden dar más en esta etapa decisiva.

Cachín destacó que “han encajado muy bien”, resaltando la dificultad que implica cantar en dúo con precisión en inicios y finales. Sin embargo, Jely señaló que en castings “habían jugado más” y los invitó a “romper la manera en la que están acostumbrados a cantar” para elevar lo actoral.

Ricardo fue más técnico y apuntó a las armonías: “En los unísonos hemos estado correctos, pero cuando tienen que hacer armonías nos desarmamos”. Además, mencionó que hubo “mucha inseguridad” en esos pasajes.

La gala dejó claro que en conciertos cada detalle cuenta. El Dúo Dinámico tendrá que reforzar su trabajo vocal y arriesgar más en escena si quiere mantenerse firme en la competencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!