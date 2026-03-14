Ivy Queen se enfrentó a un reto distinto en la gala: controlar la intensidad que suele caracterizar sus presentaciones para acercarse más al estilo de la artista original.

Desde el inicio, el jurado notó el cambio. Jely explicó que el desafío no era sencillo: “El reto fue complicado porque tú le metes mucha intensidad a tus presentaciones. Esta vez tuviste que bajarle para acomodarte al personaje”. Sin embargo, también señaló que esa contención hizo que la interpretación se sintiera diferente. “No lo saboreé tanto como otras veces”, comentó.

Cachín coincidió en parte con esa sensación. Aunque destacó que la voz sigue siendo muy cercana al personaje, también percibió menos libertad en el escenario. “La voz te sale igual, pero te sentí un poco amarrada. Algunos se acomodan al reto y otros no tanto”.

Ricardo, por su parte, recordó que la participante había acostumbrado al jurado a una energía mucho más explosiva. “Nos tienes acostumbrados a ser fuego en el escenario, por eso ahora fue raro no ver esa intensidad”.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!