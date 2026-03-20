Esta vez el turno fue para Liam Gallagher, quien interpretó “Supersonic” con una presencia escénica que no pasó desapercibida.

Desde el inicio, el participante mostró seguridad y dominio del personaje. “Me encanta tu presencia en el escenario, todo lo que haces se siente bien”, comentó Cachín, destacando su naturalidad. Por su parte, Jely lo definió como “el rey de las sutilezas”, además de reconocer su proceso y evolución a lo largo de la competencia.

Ricardo fue más allá y resaltó su recorrido: “El que la sigue la consigue. La voz del pueblo es la voz de Dios”, recordó, aludiendo a su ingreso por votación del público. Además, destacó su capacidad interpretativa: “Has tenido silencios llenos de acción, mirada y emoción. Has traído a Liam Gallagher al escenario”.

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