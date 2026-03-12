La noche de eliminación en Yo Soy estuvo cargada de suspenso y decisiones inesperadas. En pleno momento de tensión, Jely presionó el botón Betsson para salvar al imitador de Steven Tyler, evitando que fuera uno de los eliminados de la noche. Con esta decisión, el número de despedidas se redujo a solo dos.

Luego llegaron las salvaciones consecutivas. El imitador de Rubén Blades continuó en competencia, seguido por el participante que interpreta a Frank Sinatra. Más adelante también se confirmó la permanencia del imitador de Marciano Cantero.

La tensión creció cuando finalmente se anunció la primera despedida de la noche: el imitador de Andy Montañez fue eliminado pese a su presentación. Después, el jurado confirmó la continuidad del participante que interpreta a David Bisbal.

El momento final dejó frente a frente a los imitadores de Bahiano y Paloma San Basilio. Tras unos segundos de suspenso, el jurado tomó la decisión: “Continúa en competencia… Paloma San Basilio”, anunciaron.

