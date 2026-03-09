La noche de eliminación en Yo Soy estuvo marcada por la tensión y una decisión que cambió el rumbo de la gala. Todo comenzó cuando Ricardo presionó el botón Betsson, salvando al imitador de Marciano Cantero y reduciendo el número de eliminados de tres a dos.

Tras ese momento clave, el proceso de salvación continuó. El primero en ser anunciado fue el imitador de Bahiano, quien logró mantenerse en competencia. Luego fue el turno del participante que interpreta a Andy Montañez, seguido por el imitador de Eddie Vedder.

Sin embargo, la tensión creció cuando Ricardo anunció al primer eliminado de la noche: el participante que interpretaba a Willy Chirino.

La gala continuó con el rescate del imitador de Rubén Blades, lo que dejó a dos competidores frente a frente: el imitador de David Bisbal y el dúo que interpreta a Ca7riel y Paco Amoroso.

Finalmente, el jurado anunció que David Bisbal continuaría en la competencia, sellando así la eliminación del dúo. Una gala cargada de emoción que dejó claro que cada decisión puede cambiar el destino del programa.

