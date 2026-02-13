El imitador de Bahiano abrió la noche con ritmo y actitud festiva. La canción invitaba a bailar y el público respondió, pero el jurado fue claro: hay detalles importantes por trabajar.

Si bien destacaron que el timbre es muy cercano al original, señalaron que la presentación se sintió tensa. Desde el inicio se percibió falta de aire y rigidez corporal, como si los nervios estuvieran jugando en contra. A medida que avanzó la canción, la energía decayó y se notó un bajón desde la mitad hacia el final.

El principal llamado de atención fue la tensión física y vocal. Le recomendaron aligerar el cuerpo, trabajar ejercicios de flexibilidad y soltar el rebote natural que exige este estilo musical. La rigidez no solo afecta la voz, también impacta en la conexión con el público.

Otro punto clave fue la actitud escénica. En algunos momentos su mirada parecía vacía, como si estuviera más concentrado en hacerlo “correcto” que en disfrutar.

