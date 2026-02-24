La competencia sigue subiendo de nivel y el imitador de Eddie Vedder lo dejó claro con una presentación cargada de magnetismo y fuerza. Desde el primer momento, el jurado reconoció que tiene al personaje en la piel.

“Con ese magnetismo que tienes tú, no tienes que hacer mucho para tenernos atentos”, le dijsó Cachín, destacando que ya posee voz, timbre y presencia. Sin embargo, también llegaron los retos: arriesgar más en la caracterización, trabajar el maquillaje y atreverse a transformar incluso su imagen para completar la ilusión.

El análisis fue más profundo. “Hay que quitarle densidad y darle más brillo”, señaló Jely, explicando que el grunge no es solo oscuridad e ira, sino también contradicciones, energía sexual, amor y recuerdos. “Está todavía muy oscuro. Hay que darle chispazos de vida, vitalidad y romance”.

Técnicamente, la devolución fue positiva: buen fraseo, fuerza, raspados y falsetes bien logrados, con detalles mínimos de afinación. Incluso compararon el momento con un desafío en backstage: “Si le dijimos a Willy Chirino que fue la mejor presentación, Eddie Vedder salió a demostrar que él también podía”. La conclusión fue clara: el nivel está, pero ahora debe sumar show y explorar nuevas capas para brillar aún más.

