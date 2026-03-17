El imitador de Eddie Vedder se presentó junto al refuerzo del imitador de Kurt Cobain, logrando una de las actuaciones más intensas de la noche.

El jurado calificó la presentación como “bravaza”, destacando el alto nivel de energía y la entrega total de ambos artistas en el escenario. La interpretación estuvo marcada por una fuerza escénica que logró conectar con el público desde el inicio.

Uno de los aspectos más valorados fue el equilibrio entre ambos, ya que ninguno opacó al otro, manteniendo sus identidades y construyendo una performance sólida y bien complementada.

Además, se resaltó el buen nivel vocal, lo que terminó de consolidar una gran dupla en esta etapa decisiva de la competencia.

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