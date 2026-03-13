El imitador de Eddie Vedder volvió a impactar en el escenario con una presentación que dejó al jurado con pocas observaciones por hacer. Su interpretación fue tan precisa que varios coincidieron en que el timbre y la entrega vocal se escucharon prácticamente iguales a los del artista original.

Durante el reto frente al espejo, el concursante logró sostener un nivel vocal muy alto. La potencia, el color de voz y la intensidad del canto recordaron claramente al cantante.

Si bien la parte vocal fue ampliamente elogiada, la principal sugerencia estuvo en el manejo corporal. Señalaron que, aunque el cantante original también tiene momentos de descontrol escénico, suele dominar mejor sus movimientos. Por ello, recomendaron trabajar ese aspecto para que la interpretación sea aún más precisa.

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