Eddie Vedder volvió a destacar en la noche de eliminación con una presentación cargada de emoción y fuerza escénica, consolidándose como uno de los competidores más sólidos.

Cachín no dudó en reconocer su nivel: “Me encantó. Estás en un nivel que complica la competencia”. Por su parte, Jely resaltó uno de sus mayores atributos: “Una de las cosas que más me gusta de ti es tu capacidad de conectarte emocionalmente con el personaje y con lo que cuenta. Fue una elección muy acertada de canción, soy admiradora tuya”.

Lucho también coincidió en destacar la interpretación y el trabajo escénico: “Te felicito por escoger ese tema y por cómo te metes en el personaje. El hecho de estar con tu banda te da fuerza y tranquilidad, y es bonito tener ese respaldo”.

La combinación de interpretación, conexión emocional y acompañamiento en vivo terminó por elevar una presentación clave, dejándolo como un fuerte contendiente en esta etapa decisiva.

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