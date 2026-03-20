Gustavo Cerati y Liam Gallagher se convirtieron en los primeros finalistas de la temporada. “Ellos son los primeros en asegurar su lugar en la final”, se confirmó en el programa, destacando el nivel mostrado a lo largo de la competencia.

Mientras tanto, los imitadores de Marciano Cantero, Frank Sinatra y Julio Iglesias deberán volver al escenario para una nueva presentación que definirá quién abandona la competencia.

“Todo puede cambiar en esta instancia”, se advirtió, dejando claro que cada interpretación será decisiva.

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