El tercer participante en salir al escenario fue David Bisbal, quien ofreció una presentación intensa que dejó ver su evolución dentro de la competencia.

Cachín destacó el impacto del momento y recordó el proceso del concursante en el programa. “Eres el mejor caracterizado. Verte cantar conmigo fue conmovedor porque antes eras muy tímido y hoy se nota tu crecimiento”, comentó.

Jely también subrayó el cambio en la actitud del imitador. “Fue tu mejor presentación porque estuviste muy conectado con la canción”, señaló, resaltando la carga emocional que transmitió durante la interpretación.

Por su parte, Ricardo valoró especialmente el aspecto vocal. “Cantas muy bien. El timbre es casi idéntico al de Bisbal joven y tienes mucha potencia de voz”, explicó. Sin embargo, también señaló un punto a mejorar en la interpretación escénica. “El Bisbal original se siente seguro; en cambio, tú pareces pedir permiso para estar en el escenario”. El talento del participante es evidente y cuenta con herramientas que muchos competidores no tienen. “Tienes todo. Hay otros que no tienen ni el diez por ciento de lo que tú tienes”, añadió Ricardo.

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