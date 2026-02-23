El imitador de David Bisbal desde los primeros versos dejó en claro que el timbre lo tiene muy trabajado: por momentos, suena casi al disco. Los melismas y adornos flamencos aparecieron con naturalidad, demostrando una voz flexible y adecuada para el personaje.

El jurado reconoció el avance en el entrenamiento y el equilibrio corporal. Sin embargo, señalaron que aún falta mayor confianza al momento de arriesgar en la coreografía.

Si bien la estrategia de proteger la voz puede funcionar, el personaje exige más. En la etapa que está interpretando, Bisbal cantaba y bailaba al mismo tiempo, con energía desbordante y giros intensos. El reto está en lograr ese balance sin que uno afecte al otro.

En lo vocal, aparecieron algunas desafinaciones, especialmente en la segunda mitad de la canción. Algunos agudos quedaron bajos de definición y ciertos detalles comenzaron a acumularse. Nada grave, pero sí puntos a pulir para mantener la solidez que venía mostrando.

