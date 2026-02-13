El imitador de David Bisbal ofreció una presentación sólida que lo posiciona como uno de los competidores más fuertes de la gala. Desde el inicio demostró que es muy buen cantante, con potencia, seguridad y dominio del escenario.

El jurado destacó su capacidad vocal y el control en los momentos más exigentes de la canción, logrando una interpretación limpia y bien proyectada. La energía estuvo a la altura y sostuvo el nivel de principio a fin.

Sin embargo, hubo observaciones puntuales: debe tener cuidado con el acento, para que suene más fiel al original, y trabajar en que los gestos sean consecuentes con la emoción de la canción. La expresividad es clave en un artista como Bisbal y cada movimiento debe nacer desde lo que se está contando.

