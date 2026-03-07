La competencia sube de intensidad y cada decisión se vuelve más difícil. En una gala cargada de nervios y sorpresas, el jurado definió quiénes continúan en carrera y quiénes deberán luchar por su permanencia.

El primero en recibir el esperado anuncio fue el imitador de Liam Gallagher, quien logró salvarse de la sentencia y continúa firme en la competencia.

Más adelante, el participante que interpreta a Frank Sinatra también fue confirmado para seguir en carrera, consolidando su crecimiento dentro del programa.

Otra que celebró su permanencia fue la imitadora de Paloma San Basilio, quien continúa con paso seguro y mantiene un récord destacado: todavía no ha caído en sentencia durante la temporada.

Sin embargo, la noche también dejó momentos de tensión. El imitador de Marciano Cantero fue uno de los primeros en ser enviado a zona de riesgo. A él se sumó el participante que da vida a Rubén Blades, lo que generó sorpresa entre el público.

La lista de sentenciados continuó creciendo cuando el jurado anunció que Willy Chirino también deberá defender su lugar en la próxima gala. Finalmente, el cuarto nombre en caer en sentencia fue Eddie Vedder, completando así el grupo que enfrentará la temida noche de eliminación.

Con cuatro participantes en riesgo y el nivel cada vez más alto, la competencia entra en una fase decisiva donde cualquier detalle puede cambiar el destino de los imitadores.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!