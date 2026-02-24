Willy Chirino dejó una presentación que marcó su distancia entre sus compañeros. Desde el inicio destacó por su dominio escénico. “Buen timbre, calma, aplomo y elegancia”, comentaron. Jely resaltó que admira su serenidad constante: “Siempre estás tranquilo, con la respiración correcta”. Pero esta vez encontró algo más: “Me brindaste fuego, sabor, carisma, elegancia… unas gotitas de Mijares y una fiesta de Año Nuevo en un crucero con muchos señores”.

Cachín no dudó en calificarla como “una presentación 10/10”. Confesó que en todo momento vio al artista original y que incluso se emocionó al darle la mano. “Armaste la fiesta, parece que puedes cantar dos o tres horas seguidas”, añadió.

Por su parte, Morán fue contundente: “Es la mejor presentación de la noche y de la temporada”. Sin embargo, dejó un reto claro: “Manteniendo esa calma y ese aplomo, hay que subirle a la fiesta. Debe sentirse un poco más de efervescencia para que no se vuelva plano. Ponle un poco más el acelerador, dale hora loca al show sin perder la elegancia”.

Con esta actuación, el participante no solo consolidó su personaje, sino que comenzó a despegarse del resto en la competencia.

