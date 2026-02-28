La presentación de Catriel y Paco Amoroso de #TETAS dejó opiniones divididas de parte del jurado. Para Cachín, fue “su mejor presentación”, pero el análisis fue más profundo.

Jely, declarada fan del dúo, explicó el trasfondo del disco Papota y su crítica a la industria musical. “Se están burlando en todo momento de lo que significa la industria comercial”, señaló, y fue directa: “No se la están creyendo. Tienen que hacer un trabajo urgente de cuerpo y de burlarse”. Incluso remarcó que “más vi a los muchachos de atrás”, en referencia a los bailarines que captaron mayor atención.

Ricardo coincidió en parte, aunque fue menos severo: “A mí sí me ha gustado la presentación”, afirmó. Sin embargo, advirtió un error técnico cuando uno de ellos lanzó un agudo que “se fue hasta la antena del canal”, evidenciando “deficiencias técnicas”.

El mensaje fue claro: la energía estuvo, pero deben profundizar en la forma y el fondo si quieren mantenerse en competencia.

