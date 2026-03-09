Yo Soy conciertos 2026: ¡Catriel y Paco encendieron el escenario con ola mina XD!
El dúo volvió a demostrar su química en el escenario con una presentación llena de energía.
Actualizado el: 09 marzo 26 | 10:56 pm
El escenario volvió a llenarse de energía con la presentación de Ca7riel y Paco. Con saltos, actitud y mucha complicidad, los participantes ofrecieron un show que hizo vibrar al público.
Desde el inicio quedó claro que ambos se estaban divirtiendo en escena. El jurado también lo notó y destacó el nivel de entrega durante toda la actuación. “Qué lindo es verlos divertirse de verdad. Lo han dado todo y el nivel de entrega ha estado increíble”, comentaron.
Además, se resaltó el crecimiento que han mostrado a lo largo de la competencia. “Definitivamente hay crecimiento en cada presentación. Ustedes nunca han retrocedido, siempre han ido creciendo poquito a poquito”, señalaron.
Sin embargo, también hubo observaciones técnicas que deberán mejorar. Durante algunos momentos de la canción se presentaron problemas con los tiempos. “Por ratos han tenido problemas con los tiempos, que siempre ha sido su talón de Aquiles”, explicó el jurado.
