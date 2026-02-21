La noche de eliminación estuvo cargada de tensión y abrazos anticipados. El primero en asegurar su pase directo a la siguiente ronda fue el imitador de Rubén Blades, quien abrió la lista de clasificados con firmeza y desató la celebración de su grupo.

Luego, se anunció que el imitador de Julio Iglesias también continuaba en competencia, consolidando así una dupla fuerte en esta etapa decisiva.

La tensión aumentó cuando se confirmó que el participante que personifica a Michael Bublé no logró el “sí” y deberá enfrentar la temida noche de eliminación. Minutos después, se sumó otro nombre a la lista de sentenciados: el imitador de Bahiano, quien tendrá que defender su permanencia en el escenario.

En contraste, las buenas noticias continuaron para el resto del grupo. El imitador de Marciano Cantero celebró su clasificación tras recibir el respaldo del jurado. Más adelante, el jurado le dijo que sí a Gustavo Cerati y se salva de la sentencia.

La lista de clasificados se completó con el “sí” para el imitador de Américo, dejando finalmente en sentencia a la representante de Laura Pausini, junto a Bahiano y Michael Bublé.

Así, la competencia entra en una fase más exigente, donde cada presentación será determinante para seguir en carrera.

