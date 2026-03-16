La noche de eliminación rumbo a la semana final de Yo Soy estuvo marcada por una de las decisiones más tensas de la temporada. En medio de la incertidumbre, Cachín utilizó el botón Betsson para salvar a Ivy Queen, cambiando el rumbo de la gala.

“Ha sido muy complicado… no hemos estado de acuerdo en algunas cosas, pero hemos llegado a un consenso”, expresó el jurado antes de anunciar la decisión. La tensión se mantuvo hasta el final, dejando claro que cada elección implicaba una despedida difícil.

Con esta jugada, Ivy Queen aseguró su lugar en la semana final, convirtiéndose en una de las protagonistas de la noche. Además, se confirmaron otros clasificados como Julio Iglesias, Eddie Vedder y la imitadora de Paloma San Basilio.

“Ha sido la decisión más difícil de esta temporada”, remarcaron, evidenciando el nivel competitivo alcanzado en esta etapa.

La gala cerró con emociones divididas, dejando claro que la recta final será una de las más reñidas del programa.

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