El imitador de Beéle ofreció una de sus presentaciones más sólidas hasta ahora. Con un despliegue escénico potente —bailarines, dinámica grupal y una energía contagiosa— logró convertir su número en un verdadero espectáculo.

El jurado coincidió en que ha crecido muchísimo desde sus audiciones. Si antes el recurso principal era el movimiento corporal y el baile por encima del canto, esta vez mostró mayor control y contención, lo que permitió que la imitación fuera más precisa y equilibrada.

Uno de los puntos a trabajar sigue siendo la dicción: en ciertos momentos la letra no se entendió con claridad, un detalle clave en un artista como Beéle, donde el flow y la intención vocal son fundamentales. Ajustar eso podría elevar aún más el nivel de la interpretación.

También se destacó su profesionalismo al integrar a su elenco de baile y generar una atmósfera cohesionada en escena. Ese liderazgo habla de alguien comprometido con entregar un show completo, no solo una imitación. Si afina detalles técnicos como la claridad en la voz, puede consolidarse como uno de los competidores más fuertes de la temporada.

