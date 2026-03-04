La noche continuó con la presentación de Bahiano, quien decidió asumir un reto distinto con una canción más melódica que permitió mostrar otra faceta del personaje.

Desde el inicio, el jurado destacó la solidez de la gala. “En el mismo nivel que tus compañeros, esto parece una final. Muy sólido, ya estás on fire”, comentó Cachín, reconociendo el momento que atraviesa el participante en la competencia.

Por su parte, Jely resaltó el crecimiento que ha mostrado en cada presentación. “Muy buena evolución. En esta canción golpea mucho menos y es más sutil… me encanta que hayas optado por tomar este reto”, señaló, aunque también recomendó trabajar más la seguridad para cuidar la afinación en los finales.

Ricardo coincidió en que el imitador continúa evolucionando en escena. “Sigues creciendo con el uso del cuerpo, el gesto y la voz hablada”, explicó. Sin embargo, también observó algunos detalles técnicos durante la interpretación: “Al ser una canción más melódica han aparecido algunas desafinaciones, algunas para arriba y otras para abajo. Hay que cuidar esos detalles”.

Aun así, el jurado valoró el esfuerzo por explorar un nuevo matiz del personaje, algo que lo vuelve un imitador cada vez más completo.

