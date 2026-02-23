El imitador de Andy Montañez presentó una interpretación cargada de romanticismo, pasión y energía salsera, manteniéndose firme dentro del nivel que ha demostrado en la competencia. El jurado coincidió en que el personaje está bien construido y que vocalmente se sostiene con seguridad.

Sin embargo, también señalaron que ha llegado el momento de sorprender. Si bien la presentación fue correcta y fiel al estilo del artista, el show empieza a sentirse predecible. Por ello, le recomendaron enriquecer el personaje: investigar otras presentaciones, incorporar nuevos elementos escénicos y arriesgar con detalles distintos que refresquen la propuesta.

Uno de los puntos clave fue la conexión con el público. La canción narra una historia íntima, de deseo y pasión, por lo que necesita mayor intención corporal y emocional. No basta con cantarla bien; es necesario transmitir lo que la letra genera internamente para evitar que la interpretación se vuelva plana o repetitiva.

En el aspecto técnico, el timbre está logrado, pero le sugirieron trabajar la manera en que alarga las frases. En lugar de iniciar con vibrato desde el comienzo, debería sostener la nota en plano y dejar que el vibrato aparezca al final, tal como suele hacerlo Montañez. Esto le dará mayor elegancia y naturalidad.

