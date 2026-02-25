La presentación de Amistades Peligrosas dejó comentarios divididos pero constructivos por parte del jurado. Jely resaltó la actitud escénica y la conexión entre ambos: “Puedes ser más ondulante todavía, sin perder el centro”, señaló, destacando que hubo momentos donde el equilibrio corporal se perdió ligeramente. También valoró la dinámica lograda: “Me ha gustado la dinámica que ha habido entre ustedes dos”.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Alberto resolvió en vivo la caída de un arete. “Lo recogiste con un arte y te lo metiste al bolsillo. De verdad, mucha concentración”, destacaron, subrayando su capacidad de mantenerse en personaje.

Por su parte, Ricardo fue directo con Cristina (Joy): “Corres el riesgo de parecer corista y no lo eres. Eres protagonista”. El jurado pidió mayor potencia y energía: “Esa energía de la cachetada necesito que la pongas en tu garganta”. La indicación fue clara: subir el “turbo” para que el dúo suene parejo y con la misma fuerza sobre el escenario.

