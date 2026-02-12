La dupla imitadora de Amistades Peligrosas se presentó en la etapa de Yo Soy Conciertos 2026 con una propuesta cuidada y una evidente conexión escénica. La química entre ambos fue uno de los puntos más destacados de la noche, así como el diseño de la puesta en escena y el manejo del espacio.

El jurado valoró el trabajo actoral de la pareja, resaltando detalles técnicos como la coordinación en desplazamientos y el equilibrio escénico. Se notó preparación y conciencia del espacio, especialmente en las entradas y transiciones compartidas.

Sin embargo, también hubo observaciones importantes. Se pidió mayor relajación. La caminata fue otro punto a trabajar: encontrar la forma característica del personaje desde los pies para construir una postura más segura y convincente.

En el aspecto vocal, las opiniones se dividieron. El consejo fue claro: mantener el equilibrio y no exagerar recursos que inicialmente funcionaban bien.

El balance final dejó claro que el dúo tiene herramientas y formación, pero en esta etapa la exigencia es mayor. La naturalidad y el control serán determinantes para que puedan consolidarse en los conciertos.

