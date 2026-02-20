La gala de eliminación puso a prueba a Amistades Peligrosas, que interpretó “Estoy por ti” con una puesta en escena cargada de sensualidad y energía. Tras la presentación, el jurado reconoció avances importantes: “Hoy has aireado más sus frases y has incluido más el jadeo que fue lo que te pedimos”, destacaron.

También resaltaron la evolución en el timbre y la conexión en pareja: “En timbre y química, 100 puntos, muy bien, por ahí es”. Sin embargo, no todo fue perfecto. Advirtieron tensión en los agudos y algunos problemas de afinación: “Te has corrido de unos cuantos agudos de pecho” y “se bajaron de afinación los dos, luego recuperaron”.

La devolución fue clara: hay crecimiento, pero deben afinar detalles técnicos y plantarse con mayor seguridad escénica. En una noche clave, el dúo demostró actitud y entrega, aunque todavía tiene aspectos por pulir para consolidarse en la competencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!