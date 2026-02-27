Américo enfrentó el reto de llevar la cumbia hacia la balada, tal como lo pidió el jurado. Desde el inicio dejó claro su personaje, interpretando Tendría que llorar por ti con un enfoque más dramático.

Las devoluciones fueron precisas. “Hoy te he visto y te he sentido más chileno que nunca”, destacó Cachín, valorando el trabajo en el acento y la intención. Sin embargo, también le pidieron más intensidad: “Hay unas cosas de intensidad melodramática que hay que empezar a darle”.

Otro de los comentarios apuntó al movimiento corporal: “Hay cositas que se te escapan, que son de sabor peruano… ahí el personaje se desdibuja un poquito”. El desafío no es menor, considerando su trayectoria en orquestas. “Debe ser difícil reaprenderlo con otro fraseo, cortando en otro lado”, señalaron, aunque reconocieron que lo está “sobrellevando muy dignamente y cada vez mejor”.

El nivel de observación fue uno de los puntos más celebrados: “Has cortado frases como lo hace Américo, con un nivel de detalle muy prolijo”. Incluso pequeños gestos, como “una miradita a la cámara con un guiño”, hicieron que el personaje cobrara vida.

