La primera ronda de conciertos continuó con la presentación de Leonardo Navarro, nuestro Américo, quien interpretó “Que levante la mano” y encendió el escenario con energía y conexión con el público.

Cachín destacó su interacción: “Me gustó cuando te comunicaste con la cámara”, aunque señaló que “falta un poquito más de entrega hacia el público”. Por su parte, Jely reconoció avances en el personaje, pero advirtió que no debe confiarse: valoró la intención de jugar con los fraseos, aunque pidió “incorporar más detalles” y evitar que por momentos el personaje se diluya.

Ricardo fue enfático en el aspecto técnico: recordó que está imitando a “un cantante chileno que canta canciones que conocemos muy bien, pero a su estilo”. Señaló que Américo “es más elegante, ataca diferente” y que debe trabajar el fraseo, controlar vibratos y cuidar el lenguaje corporal. La gala dejó buenas sensaciones, pero también tareas claras. En esta etapa, cada detalle cuenta y el reto es sonar y verse cada vez más como Américo.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!