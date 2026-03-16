Durante la noche de eliminación de Yo Soy, se dio a conocer una decisión inesperada. El conductor informó que el imitador de Américo, Leonardo Navarro, fue separado de la competencia por no cumplir con los reglamentos y protocolos internos del programa.

“Hace minutos he sido informado por la producción de esta separación”, se anunció en vivo, aclarando que el participante no se presentaría en la gala.

Debido a esta medida, la dinámica de la noche cambió: en lugar de cinco eliminados, solo se definieron cuatro. La producción no brindó mayores detalles sobre el incumplimiento. La decisión generó sorpresa, marcando uno de los momentos más comentados de la etapa final del programa.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

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