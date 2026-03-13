El imitador de Américo volvió al escenario con una presentación que evidenció un importante crecimiento, especialmente en el aspecto actoral y en los detalles de caracterización.

El jurado destacó la evolución en los matices corporales, señalando que cada vez se acerca más al estilo escénico del cantante.

Durante el reto del espejo, se valoró la precisión con la que replicó gestos y movimientos del artista. Detalles como los desplazamientos en escena y ciertos pasos de baile demostraron un trabajo minucioso de observación.

En el aspecto vocal, el jurado señaló que el parecido con el artista se percibió con mayor fuerza en los coros, donde los registros medios y altos lograron acercarse bastante al original. En cambio, en las estrofas se notó una diferencia en el cuerpo de la voz, ya que su timbre natural tiene más peso que el de Américo.

Como sugerencia, recomendaron contener ligeramente su potencia vocal y oscurecer un poco más el timbre para acercarse aún más al estilo del intérprete.

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