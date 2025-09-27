Yo Soy Conciertos 2025: Yo Soy Conciertos 2025: Nicky Jam ¿NO CONVENCE? al jurado con su presentación
El participante imitó al reguetonero, pero recibió duras críticas del jurado tras cantar “Dónde Están Las Gatas”.
Actualizado el: 27 septiembre 25 | 10:22 pm
En el escenario de “Yo Soy”, el imitador de Nicky Jam se presentó con energía y entusiasmo, logrando hacer bailar al público. Sin embargo, el jurado no quedó satisfecho con su desempeño y coincidió en que la interpretación no estuvo a la altura.
El primero en hablar fue Cachín, quien con franqueza le dijo: “Sentí cómo se te iba el aire, como si la energía física no te alcanzara. Faltó concentración y parecía como si hubieras tenido poco tiempo para prepararte”. Por su parte, Jely resaltó que la presentación se sintió “inconsistente” y añadió: “Le faltó peso, cuerpo y acento, además no te vi disfrutar al 100%, parecía que estabas preocupado y juzgándote a ti mismo”. Finalmente, Ricardo fue tajante al decir: “Tuviste problemas graves al inicio, y son cosas que ya habías superado. Necesitas recuperar quién eres y retomar tu proceso”.
¿Podrá Nicky Jam recuperar la confianza del jurado en su próxima presentación? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy” y descubre cómo sigue avanzando esta temporada.
