En Yo Soy, la competencia alcanzó uno de sus momentos más tensos cuando, tras presentaciones cargadas de emoción, técnica y puesta en escena, el jurado tuvo que tomar difíciles decisiones. El nivel fue alto y cada interpretación dejó claro que la recta final está cada vez más cerca.

Al final de la noche, los imitadores de Sam Smith, Yailin La Más Viral, Whitney Houston y Diego Bertie fueron sentenciados, cerrando su paso por el escenario con presentaciones que tocaron al público y generaron reacciones encontradas entre los jueces. Las devoluciones no se hicieron esperar y cada uno recibió palabras que marcaron el cierre de esta etapa.

Por otro lado, las interpretaciones de Michael Jackson, Pelo Madueño y Dyango lograron destacar con claridad, asegurando su pase directo a la semana final. Sus presentaciones convencieron tanto por el nivel vocal como por la conexión con el público, consolidándolos como fuertes contendientes en esta etapa decisiva del programa.

¿Fue justa la decisión del jurado? 🤔 ¿Quién es tu favorito para llegar hasta el final y levantar el trofeo? 🔥 No te pierdas lo que viene y sigue disfrutando de Yo Soy, donde cada noche puede cambiarlo todo.

