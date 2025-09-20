En Yo Soy, el final del concierto estuvo marcado por la tensión y la expectativa. El jurado demoró más de lo habitual en llegar a una decisión, pero finalmente se anunciaron los salvados y los que deberán enfrentar la sentencia.

Los imitadores de José José, Emanuel Noir, Emilia y Paul McCartney lograron superar la ronda y fueron salvados por el jurado, asegurando así su permanencia en la competencia.

Sin embargo, la otra cara de la moneda la vivieron Daddy Yankee, Makuko Gallardo y 2 Unlimited, quienes terminaron sentenciados y tendrán que darlo todo para seguir en el escenario.

¿Podrán revertir su situación los sentenciados y sorprender con una nueva presentación? No te pierdas lo que sucederá en el próximo episodio de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!